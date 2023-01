PRF socorre recém-operada em veículo na Ceilândia

Policial aferiu os sinais vitais da mulher e percebeu que sua pulsação estava bem fraca

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), socorreu uma mulher dentro de um veículo, na noite de segunda-feira (30), na BR 070, em Ceilândia, DF.

Segundo a polícia, por volta das 19h40, um motorista de um ônix chegou aflito à Unidade Operacional da PRF, localizada no km 16 da BR-070, pedindo ajuda pois sua esposa havia desmaiado. De acordo com o motorista, não havia médico no hospital e a ambulância que estava no local não poderia trazê-los para o hospital Santa Marta.

Portanto, o policial que restava na unidade operacional, visto que os demais policiais estavam realizando atendimento a outras ocorrências, rapidamente realizou a aferição dos sinais vitais da passageira e percebeu que a pulsação dela estava bem fraca.



Rapidamente, o policial fechou a unidade operacional e colocou a passageira na viatura junto com o marido e os levou o até o hospital Santa Marta, em Taguatinga.



A mulher foi recebida pela equipe médica de plantão para receber os devidos cuidados.