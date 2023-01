Emprego no DF: estão disponíveis 152 oportunidades

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 unidades das agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Estão abertas 152 vagas de emprego nas agências do trabalhador nesta terça-feira (31). As oportunidades oferecem salários de R$ 1.302 a R$ 3.335,62, mais benefícios. A maior remuneração é para a função de eletrotécnico, no Núcleo Bandeirante. São oito vagas para pessoas com experiência na área e ensino médio completo.

A mesma região administrativa oferece outras 21 vagas: oito para eletricista, com rendimentos de R$ 2.261; seis para motorista de caminhão, com ordenado de R$ 1.982,67; seis para oficial de manutenção, com salário de R$ 1.382,19; e uma para auxiliar administrativo, para receber R$ 1.927,87.

Em Samambaia, contratam-se três garçons, com experiência na área e ensino médio completo, e três auxiliares de cozinha, que devem já ter trabalhado na área, além de cursado todo o ensino fundamental. O salário para ambos os postos de serviço é de R$ 1.308.

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 unidades das agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que o candidato não tenha interesse em nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Catarina Loiola