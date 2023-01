Resultado das inscrições do Educador Social Voluntário é adiado

Em razão do elevado número de inscrições, foi necessário prorrogar o prazo para avaliação pelos gestores das unidades escolares

O resultado parcial das inscrições para o Programa Educador Social Voluntário (ESV) de 2023 não será divulgado nesta terça-feira (31) como previsto inicialmente. Em razão do elevado número de inscrições, foi necessário prorrogar o prazo para avaliação pelos gestores das unidades escolares.

Agora, a análise curricular será feita até a próxima quarta-feira (1°) e o resultado preliminar será divulgado na quinta-feira (2). Os candidatos que quiserem questionar a seleção podem interpor recurso no próprio dia 2 de fevereiro.

O resultado do recurso e a divulgação do resultado final das inscrições serão feitos na próxima segunda-feira (6). Os educadores sociais voluntários selecionados serão convocados para a assinatura do termo de adesão a partir de 7 de fevereiro.

Confira as novas datas estabelecidas:

→ 23 a 26/1: Período de inscrição

→ 23/1 a 1º/2: Período de análise curricular

→ 2/2: Divulgação do resultado parcial das inscrições

→ 2/2: Interposição de recurso

→ 6/2: Resultado do recurso

→ 6/2: Divulgação do resultado final das inscrições

→ 7 a 10/2: Convocação dos ESV para assinatura do termo de adesão nas Coordenações Regionais de Ensino (CREs)

O resultado vai ser informado diretamente nas escolas em que o candidato se inscreveu. O recurso deve ser enviado para o e-mail da unidade escolar informado no momento da inscrição.

Os selecionados vão contribuir com a educação especial e com as escolas de educação em tempo integral, que atendem a educação infantil e o ensino fundamental. Para isto, vão receber R$ 40 por turno de voluntariado de atuação como ressarcimento exclusivo para alimentação e transporte.

Os voluntários atuam no auxílio de atividades escolares, dando apoio aos estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e transtorno do espectro autista (TEA) no exercício das atividades diárias no que tange à alimentação, locomoção e higienização nas escolas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também ajudam no processo de integração e aprendizado dos estudantes e/ou indígenas não falantes de língua portuguesa, residentes no Brasil e matriculados nas unidades da rede pública de ensino do DF.

O tempo diário de voluntariado será de quatro horas. O ressarcimento será feito pela regional de ensino, com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). O candidato poderá atuar, no máximo, em duas unidades ou em dois turnos na mesma escola.

*Com informações da Secretaria de Educação