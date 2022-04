PRF recupera dois veículos roubados na BR 070

Os policiais deslocaram para o local e encontraram dois veículos do modelo GM Corsa sem as rodas

Nesta segunda-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos que foram roubados em março de 2022.

Por volta das 14h, um morador, que andava a cavalo, parou na Unidade Operacional da PRF, na BR 070, para informar que viu dois veículos abandonados em uma mata próxima as margens da rodovia, próximo à Ceilândia/DF.

Os policiais deslocaram para o local e encontraram dois veículos do modelo GM Corsa sem as rodas. Durante as consultas, constataram que os dois estavam com registros de roubo/furto de março/2022.

A equipe encaminhou os dois carros para a Polícia Civil local.

