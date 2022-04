Queiroga participa da abertura da Campanha de Vacinação no DF

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), nesta primeira etapa, deve ser vacinados idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde

A 24° Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza e o sarampo começou nesta segunda-feira (4), na UBS 2 da Asa Norte. A meta é vacinar 90% de cada um dos grupos prioritários, até 3 de junho. Em 2021, a cobertura vacinal em Brasília ficou em 67,4%.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a primeira fase da imunização, que vai de 4 de abril até 30 de abril, será para idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. A segunda etapa, com previsão de ter início em 3 de maio e fim no dia 3 de junho, abrange os demais grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde.

O DF recebeu 95.600 doses contra a influenza, o que corresponde a 20% do total dos grupos da primeira etapa. Segundo o governo local, o DF não atingiu a meta de cobertura vacinal estipulada para o ano passado. Ao todo, 1.048.225 doses contra a influenza foram administradas nas redes pública e privada.

O Ministério da Saúde estima que 76,5 milhões de pessoas sejam elegíveis para a campanha. A vacina que será aplicada tem eficácia comprovada contra a cepa H3N2, que causou o surto de gripe no início deste ano, e também contra as cepas H1N1 e do tipo B.

A imunização contra o sarampo ocorre por meio da vacina tríplice viral, utilizada para prevenção também de rubéola e caxumba. Serão 14,8 milhões de doses enviadas para estados e municípios.

Durante todo o período de campanha, de 4 de abril a 3 de junho, o público prioritário permanece o mesmo. Crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores da saúde podem procurar os postos de saúde.