PRF realiza Campanha contra o câncer infantil em Brasília (DF)

Na manhã desta segunda-feira (11), ocorreu a Campanha PRF – Policiais Contra o Câncer Infantil, promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). O evento aconteceu nas instalações do HCB, onde muitas famílias de crianças em tratamento de câncer receberam apoio, visitas e um momento de acolhimento dos policiais, familiares e pessoas que foram participar da Ação.

Durante a Campanha Policiais Contra o Câncer Infantil, as crianças e seus familiares puderam assistir uma apresentação dos cães policiais da PRF e interagir com eles. Subiram nas motocicletas utilizadas para fazer escoltas de autoridades e patrulhamento das rodovias, tiraram fotos com policiais, participaram de brincadeiras e houve doação de presentes, tais como brinquedos e roupas, para mais de 150 crianças.

Em apoio às crianças que perdem seus cabelos durante o tratamento, policiais rodoviários federais rasparam a cabeça, demonstrando solidariedade, para que elas não se sintam excluídas. Teve até policial feminina que cortou seu cabelo para doação em apoio ao tratamento dessas crianças.

23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, e a PRF realiza essa Ação Solidária, anualmente, em data próxima, com o objetivo de apoiar as crianças e seus familiares, com acolhimento, mostrando à população a necessidade de empatia e apoio às família que sofrem devido ao câncer infantil. A intenção também é incentivar o sonho de muitas crianças que almejam a carreira policial a não desistirem de seus sonhos e não desistirem da vida, e procurar aproximar a população dos policiais, mostrando que a PRF existe para proteger e salvar vidas.