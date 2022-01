PRF prende quatro pessoas e recupera carro roubado

No sábado (08), policiais recuperaram um Honda Fit com a placa clonada no Espírito Santo e que havia sido roubado em 2018 em São Paulo

Apenas neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro pessoas, apreendeu uma arma de fogo e recuperou um carro que havia sido roubado.

No sábado (08), policiais recuperaram um Honda Fit com a placa clonada no Espírito Santo e que havia sido roubado em 2018 em São Paulo. O homem chegou a apresentar um documento falso e disse que havia alugado o veículo em Mauá (SP) e que teria pago R$ 3 mil.

Já no domingo (09), na BR 070, na Unidade Operacional PRF de Ceilândia, um jovem foi apreendido com o revólver após entrar em um carro de aplicativo Águas Lindas de Goiás com destino a Ceilândia/DF, quando foi abordado pela equipe da PRF.

Os policiais estavam realizando fiscalização de rotina em um veículo de aplicativo, quando observaram que o passageiro estava bastante nervoso e inquieto, querendo voltar para o interior do veículo. Neste momento a equipe realizou uma busca pessoal no menor e encontrou a arma de fogo em sua cintura. Perguntado sobre a origem e finalidade do revólver, o rapaz respondeu que está em guerra com outros indivíduos de Ceilândia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Criança e Adolescente – DCA II.

Ainda no domingo, na BR 020, altura de Sobradinho-DF, a equipe da PRF prendeu um homem de 52 anos que se envolveu em um acidente apresentando visíveis sinais de embriaguez.

O condutor do veículo Prisma colidiu na traseira de uma moto Honda CG 125 FAN, deixando o piloto da moto com ferimentos leves. Na chegada dos policiais, o condutor do carro realizou o teste de etilômetro e, foi constatado o teor de 0.97 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado o valor de 0.89 mg/L (de acordo com o INMETRO).

O homem foi preso e enquadrado na qualificação de autor por Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante –, Artigo 306, da Lei 9503/97.

Logo após o atendimento desta ocorrência, a equipe PRF verificou próximo ao local do acidente um homem em atitude suspeita e, após abordagem, constatou que possuía em seu nome um Mandado de Prisão em aberto do estado do Piauí por roubo (art. 157). O homem de 41 anos foi preso e encaminhado para a 13 ª DP/PC-DF.