Após oito anos, GDF confirma 1º evento de automobilismo para junho

Elisa Rocha e Marcus Eduardo Pereira

Em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (10), o governador em exercício, Paco Britto, revelou que a entrega do autódromo do Distrito Federal está prevista para o mês de maio deste ano. O anúncio aconteceu no evento que marcou a volta do Distrito Federal ao circuito de automobilismo após oito anos fora.

As obras do autódromo Nelson Piquet continuam mesmo no período de chuvas. De acordo com Paco Britto, falta pouco para a entrega total.”O planejamento está sendo realizado dentro do cronograma, apesar da chuva. O asfalto já está todo frisado e agora faltam algumas coisas para entregarmos em maio como o presidente do BRB nos informou”, disse.

O calendário do circuito de automobilismo divulgado conta com 24 eventos, sempre de quinta a domingo nos períodos. “A economia do Distrito Federal vai girar novamente. Com todos os hotéis e restaurantes, poderemos oferecer um resgate da economia após esses anos de economia”, afirmou Paco.

A primeira competição no autódromo está marcada para o mês de junho.