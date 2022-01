MPDFT apura uso indevido de viatura da PM em ‘carona’ a garçom após festa

A ação civil pública por improbidade administrativa apurar se houve ordem de major para que a guarnição levasse o garçom até o local onde reside

Após a denuncia a um major ter acionado o 190 para uma carona a um homem, que frequentava uma festa particular na residência do oficial, a 3ª Promotoria de Justiça Militar instaurou inquérito civil público para apurar se integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fizeram uso indevido de viaturas da corporação. O caso aconteceu na noite de 22 de dezembro de 2021.

A ação civil pública por improbidade administrativa apurar se houve ordem do major Fábio Borges Ferreira da Costa para que a guarnição levasse o garçom até o local onde reside; e se o subcomandante-geral da PMDF, coronel Hércules Freitas, ligou para o chefe do Centro de Operações da PMDF (Copom) determinando que o empregado do major fosse deixado em casa.

A PMDF deverá informar a relação dos integrantes da corporação que, supostamente, teriam atendido à determinação do Copom para comparecer à residência do Major. Ambos serão ouvidos pela Promotoria de Justiça.