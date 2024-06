PRF prende falso policial em Santa Maria

Por Késia Alves

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na última quarta-feira (26), em Santa Maria, um homem que se passava por policial civil.

De acordo com informações da PRF, durante fiscalização na BR 040, em Santa Maria, o passageiro de um carro afirmou ser policial civil e apresentou um documento que, supostamente, pertencia à Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo“Investigador”.

Além disso, o homem estava armado com um revólver carregado de munições e a arma não possuía registro.

O homem ainda informou que havia sido preso e, por isso, estava afastado da Polícia Civil. No entanto, a equipe da PRF não conseguiu confirmar o vínculo com a Polícia Civil do Pará. Sendo assim, os policiais apreenderam a arma e conduzira o homem à 20ª Delegacia de Polícia Civil no Gama para prestar esclarecimentos.