Gama terá novo parque infantil com espaço para cães

A Entrequadra 12/16 do Setor Oeste do Gama, que fica ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) 6, será renovada. Estão previstos uma praça com parque infantil e para cães (parcão), calçadas mais acessíveis para os pedestres, postes com iluminação LED e paisagismo na área pública e um novo estacionamento.

As melhorias são propostas no projeto de sistema viário elaborado pela Administração Regional do Gama para requalificar o espaço e atender a demanda local. A iniciativa foi aprovada pela Portaria n° 8, publicada na segunda-feira (6) pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

No projeto, o parque infantil terá brinquedos acessíveis, alguns adaptados às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, para promover a inclusão e boa convivência. Já o parcão permitirá a livre circulação de cães e a socialização entre eles dentro de uma área delimitada.

Urbanização

Já a construção do estacionamento prevê 40 vagas para carros e quatro para motos, além dos espaços destinados a veículos conduzidos por e para pessoas com deficiência. A previsão inclui maior urbanização do espaço, com o investimento em calçadas acessíveis na área pública, passeios internos e pergolados, que são estruturas feitas de madeira de eucalipto para o uso dos pedestres.

A calçada em frente ao Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Técnica do Gama também será reconstruída, para se adequar ao novo estacionamento e à regularização das vias. Terá rampas de acessibilidade com piso tátil onde for necessário.

Toda a área da futura praça terá vegetação com árvores escolhidas para fazer o sombreamento, trazendo beleza estética e purificação do ar. Haverá mais mobiliários urbanos, como bancos, mesas e lixeiras. A iluminação pública, por sua vez, será beneficiada pela instalação de oito novos postes duplos com luminárias LED.

Mobilidade para todos

“O projeto impactará positivamente a qualificação do espaço público, melhorando a paisagem urbana, promovendo segurança e bem-estar da população”, resume a coordenadora de Aprovação de Projetos de Urbanização da Seduh, Caroline Fernandes. “A ideia é garantir a mobilidade de todos, com caminhos contínuos e mais acessibilidade.”

A administradora regional do Gama, Joseane Araújo Feitosa, afirma que esse projeto atende a uma demanda antiga da população. “Ali é um local onde as pessoas estacionam o carro com frequência, tanto para ir à UBS quanto para ir à escola”, aponta. “Com o projeto, além de terem um estacionamento organizado, mais o parque infantil e o parcão, também terão um espaço que traz mais tranquilidade, sendo um ambiente agradável a quem frequenta o local”.

A aprovação do projeto era o último passo a ser concluído pela Seduh, que encaminhará a proposta à Administração Regional do Gama. Esta será responsável por dar andamento às próximas questões, como orçamento e licitação da obra.

As informações são da Agência Brasília