PRF inicia Operação Corpus Christi no Distrito Federal

APolícia Rodoviária Federal (PRF) lança a Operação Corpus Christi 2024 no Distrito Federal, uma ação estratégica que faz parte da Operação Nacional de Segurança Viária. A operação começa às 00h00 desta quinta-feira (30) e vai até as 23h59 do próximo domingo (02), com o objetivo principal de garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais que cortam o DF e Entorno.

Durante esse período, haverá um aumento significativo no policiamento ostensivo e preventivo, com foco tanto na fiscalização viária quanto no combate ao crime. As ações serão realizadas em pontos e horários estratégicos, visando reduzir infrações que são frequentemente associadas às principais causas de acidentes.

Entre as infrações prioritárias estão o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, o uso do celular ao volante, a combinação de álcool e direção e a não utilização de cinto de segurança e dispositivos de retenção adequados para crianças.

Estatísticas recentes da PRF no Distrito Federal destacam a importância dessas fiscalizações: nos quatro primeiros meses de 2024 foram registrados mais de cinco mil autos de infração por ultrapassagens indevidas nas rodovias que cortam o DF e Entorno. No mesmo período, foram emitidos quase 1.000 autos de infração pela não utilização do cinto de segurança e outros 283 por embriaguez ao volante.

Com a Operação Corpus Christi 2024, a PRF pretende intensificar a vigilância para coibir essas infrações, com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito e proporcionar um feriado tranquilo para todos que trafegam pelas rodovias. A iniciativa reforça o compromisso da PRF com a segurança viária e a preservação de vidas, garantindo que todos possam chegar aos seus destinos de forma segura.

Com informações da PRF