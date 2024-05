Ibaneis entrega obras no Noroeste, e anuncia construção de novo viaduto no bairro

O governador Ibaneis Rocha inaugurou, nesta quarta-feira (29), o Anel Viário do Parque Burle Marx e entregou 14 estações transformadoras de rede de energia elétrica subterrânea no Noroeste. Durante a agenda, o chefe do Executivo local também autorizou o início das obras de um novo viaduto no setor, com intuito de desafogar o trânsito na saída do bairro.

O Anel Viário liga a via W7 Norte à pista que contorna o Parque Ecológico Burle Marx, e no local, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), investiu R$ 13,5 milhões. A obra contou com implementação de infraestrutura de drenagem pluvial, pavimentação da via (6,7 km de vias, com área total pavimentada de aproximadamente 46.400m²), além da criação de 8,3 km de ciclovia e quatro estacionamentos, somando 385 vagas.

Com a obra do Anel Viário, foram gerados 32 empregos diretos e mais 50 indiretos. Já com as redes de energia elétrica subterrânea, o GDF investiu cerca de R$ 43 milhões. De acordo com a Terracap, o intuito das estações subterrâneas é oferecer maior confiabilidade ao sistema de distribuição e reduzir a frequência e o tempo de interrupção do fornecimento de energia. Além do mais, a operação e manutenção das redes serão mais eficientes e seguras, com menos riscos de acidentes.

A obra do novo viaduto do Noroeste se junta a um outro que já encontra-se em construção, na saída da Epia, em frente à Água Mineral. O segundo viaduto será construído na saída do Setor Militar Urbano, na DF-010. A obra será realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), com recursos da Terracap. O intuito é que comecem os trabalhos no segundo semestre deste ano, com investimento de cerca de R$ 35 milhões. A previsão é que o viaduto seja entregue em um ano.

Em relação aos investimentos do GDF, no Noroeste, o governador Ibaneis comentou: “Nós estamos buscando fazer no Noroeste, desde o início do nosso governo, a entrega de toda a infraestrutura que havia sido prometida com a criação do bairro. Nós estamos agora na parte da requalificação do Parque Burle Marx, que está no Ibram [Instituto Brasília Ambiental], e devemos encaminhar o mais rápido possível à Câmara Legislativa do DF para que a gente tenha a recategorização do parque ecológico para dar mais conforto para a população”.

Para Ibaneis, as entregas e novas obras demonstram o compromisso do GDF em investir em melhorias no Noroeste: “Estamos entregando aquilo que havia sido prometido, e não tinha sido cumprido. Estamos lançando também o segundo viaduto do Noroeste que é muito importante para todos nós. Será feito pelo DER-DF, e a ideia é começar já no segundo semestre deste ano. Com ele, nós completamos todo o sistema viário do bairro, dando qualidade na saída para todos os moradores”.

O presidente DER-DF, Fauzi Nacfur, destacou que o novo viaduto se soma a uma já está em construção no Noroeste: “O bairro do Noroeste cresceu de uma forma maravilhosa, mas limitado por acessos, e com a construção do viaduto na saída da Epia, em frente a Água Mineral, que já está em obras, nós já estamos melhorando muito parte do Noroeste. Mas havia a necessidade desse novo viaduto que saíra para o lado do Setor Militar Urbano”.

“Com o viaduto na saída do Setor Militar Urbano, nós resolvemos dois problemas, da saída do do Noroeste na DF-010 e do cruzamento do lado da TCB (Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília) que também é um local muito movimentado e que causa entrocamento todos os dias pela manhã. Esse complexo de viadutos vem para melhorar a vida das pessoas. Dessa forma, o governador Ibaneis também cumpre uma promessa de quando assumiu o governo, em 2019, de que colocaria no bairro Noroeste toda infraestrutura suficiente para as pessoas morarem com conforto”, completou Nacfur.

O presidente da Terracap, Izídio Santos, frisou que o objetivo do GDF é entregar toda infraestrutura do Noroeste até 2026: “O Setor Noroeste é um bairro muito importante do DF, e desde a sua implantação e comercialização dos primeiros lotes foi prometido entregar toda a infraestrutura dele. Nós temos feito muito pelo bairro, já fizemos várias entregas e essa é mais uma etapa, com o Anel Viário. Nós temos feito tudo isso para que toda infraestrutura do Noroeste seja entregue na gestão Ibaneis Rocha”.