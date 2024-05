BRB prospecta mais de R$ 545 milhões em negócios na AgroBrasília 2024

O BRB registrou produção recorde na edição deste ano da AgroBrasília, que terminou no último sábado (25). Foram prospectados R$ 545,86 milhões, montante que representa um crescimento de 15% em comparação com a atuação da instituição financeira no ano passado. Aos números somam-se ainda as prospecções com os produtos de seguridades e cartões. O volume de crédito total transacionado em negócios na feira chegou a R$ 5,1 bilhões.

Durante o evento, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, compareceu a um dos estandes do BRB para participar de solenidade de assinatura e entrega de cédulas de crédito a clientes que realizaram operações de industrialização e custeio agrícola. O presidente do banco, Paulo Henrique Costa, também esteve presente e destacou a importância da atuação da instituição no agronegócio.

“O BRB possui forte presença na região Centro-Oeste. Por isso, a participação do banco em um evento do porte da AgroBrasília, principal feira de negócios agropecuários, educação e tecnologia da região, é muito importante. Registramos prospecção recorde em contratos na feira deste ano. Fomos a instituição financeira que mais disponibilizou recursos para os empresários do segmento agrícola no DF em 2023 e reafirmamos nossa missão de contribuir para o desenvolvimento do campo e para a transformação das vidas dos agricultores”, afirmou.

O governador Ibaneis Rocha participou de solenidade de assinatura e entrega de cédulas de crédito para clientes que realizaram operações de industrialização e custeio agrícola

Patrocinador máster da AgroBrasília pelo segundo ano consecutivo, o BRB ofereceu um pacote com condições exclusivas para os clientes durante a edição de 2024. Entre elas, estão soluções de crédito destinadas a custeio, investimento, comercialização e industrialização; possibilidade de financiamento de até 100% da proposta; oportunidade de utilizar os contratos de concessão de uso dos imóveis rurais do DF (CDU e CDRU) como garantias nas operações; dispensa de projeto técnico para compra de máquinas e equipamentos para clientes da carteira; e, ainda, financiamento do prêmio do seguro rural.

Clientes BRB puderam contar, ainda, com o portfólio completo de seguridade com foco nas necessidades do produtor agrícola, a exemplo dos seguros pecuário e agrícola com cobertura total, seguro empresarial, seguro paramétrico, seguro para máquinas e equipamentos, além do produto de consórcio de veículos pesados. Planos especiais para o BRBPAY e financiamento de veículos novos e usados com taxas a partir de 1,45% ao mês e prazo de pagamento de até 60 meses também estão disponíveis.

Agronegócio

Nos últimos anos, o BRB teve grande desenvolvimento na carteira de agronegócio. Foram mais de R$ 3 bilhões concedidos em crédito rural entre 2018 e 2024. Líder no Distrito Federal na concessão de crédito rural no Pronaf e Pronamp, o BRB é o principal financiador do agricultor familiar e do médio produtor do DF.

Atualmente, o banco conta com um volume de carteira recorde de R$ 1,47 bilhões (fevereiro de 2024). Somente em 2023, 41 novos grupos rurais foram atendidos, com mais de R$ 335 milhões de propostas liberadas e em análise, o que se traduz em uma produção estimada de 181.234 toneladas de alimentos em uma área de 39,9 mil hectares financiados.

*Com informações do BRB