Convenção Jovem Maranata será realizada até sábado na Arena BRB Mané Garrincha

A Arena BRB Mané Garrincha recebe, entre esta quarta (29) e sábado (1º/6), 20 mil pessoas de diversos países para a Convenção Jovem Maranata, promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Secretaria da Família e Juventude (SEFJ) assinou um acordo de cooperação técnica com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil (Adra), para prestar apoio ao evento, que terá solidariedade, capacitação e espaço para desenvolvimento cultural.

A Convenção Jovem Maranata é uma celebração do trabalho social e espiritual que os jovens adventistas desempenham em suas igrejas e comunidades. Encontros semelhantes acontecem com frequência pelo país, mas é a primeira vez em 22 anos que ocorre com participação de representantes de outros países. O evento proporcionará aos participantes interação e networking, imersão em outras culturas, inspiração e capacitação.

O evento é destinado a pessoas que atuam na liderança de grupos de jovens em suas igrejas, com 18 nacionalidades representadas entre os participantes inscritos. A programação não será aberta ao público em geral.

Os participantes serão divididos em grupos que se revezarão em atividades como semiplenárias, workshops, turismo pela cidade e visita à Expoleader, feira com estandes e museu, estruturas erguidas dentro do estádio.

Um acampamento com 18 mil barracas será montado para os participantes no estacionamento do estádio. A área contará com duas megacozinhas, dois megabanheiros com chuveiros elétricos e um posto de saúde.

As programações do palco terão interpretação em Libras nos telões e tradução simultânea de algumas partes do programa, que pode ser acompanhada via rádio nos aparelhos particulares. O evento também contará com uma sala de autorregulação para participantes autistas ou que sofrem de ansiedade.

Outras ações

→ Caminhada pela paz: Sábado (1º/6), às 15h. Os participantes do evento sairão do estádio em direção à Praça do Buriti, onde farão uma oração pela paz entre as nações.

→ Doação de sangue: Em parceria com o Hemocentro de Brasília, o projeto Vida por Vidas recrutará voluntários para doarem sangue. Na sexta-feira (30) e no sábado (1º), um ônibus estará à disposição para levá-los ao Hemocentro. A iniciativa possibilitará até 200 doações por dia.

→ Ajuda para o RS: Em parceria com a Adra, os participantes serão incentivados, durante o evento, a doarem para as vítimas das enchentes no RS.

*Com informações da SEFJ