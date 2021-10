PRF atua em várias ocorrências neste domingo (17) no DF e Entorno

Em Brasília, DF, na BR 040, os policiais fizeram a apreensão de itens que eram possivelmente usados no tráfico

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou em várias ocorrência e efetuou diversas apreensões no Distrito Federal e Entorno neste domingo, 17.

Em Brasília, DF, na BR 040, os policiais fizeram a apreensão de itens que eram possivelmente usados no tráfico. Foram apreendidos um revólver Calibre 38, 5 munições, R$ 900,00 em dinheiro e diversas porções de drogas. O condutor, um homem de 34 anos e outro homem de 25 anos, passageiro, foram presos.

Outra apreensão foi feita em Vila Boa, Goiás, na BR 020. Uma motocicleta sem placa foi apreendida. O condutor, um homem de 19 anos, tentou fugir após os policiais verificarem que havia sinais de adulteração no chassi. Ele foi preso em flagrante e, juntamente com a motocicleta, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Formosa, GO.

Ainda em Brasília, outra ação foi feita na BR 040, desta vez, uma caminhonete foi recuperada. O veículo tinha sido furtado em Posse, GO há poucas horas. O condutor, um homem de 33 anos, foi preso.