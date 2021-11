PRF apreende 91 quilos de maconha na BR 060; veja vídeo

A equipe PRF realizou a pesagem da droga e constatou 91,160 quilos. O homem informou que o destino final do entorpecente era Brasília

Na tarde desta quarta-feira (17), na BR 060 km 13 DF, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em fiscalização de rotina quando abordou um veículo. Após entrevistar o condutor, os policiais perceberam o nervosismo do homem de 20 anos e realizaram uma busca no porta-malas do veículo.

Os policiais verificaram 2 sacos plásticos de 40 quilos de ração animal e outro pacote menor, que estavam lacrados no interior do porta-malas. Diante da suspeita resolveram abri-los e assim encontraram vários tabletes de maconha.

A equipe PRF realizou a pesagem da droga e constatou 91,160 quilos. O homem informou que o destino final do entorpecente era Brasília.

A PRF prendeu o condutor por tráfico de drogas e encaminhou a ocorrência para a CORD/PC-DF.

Confira um vídeo da apreensão: