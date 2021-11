Conheça as pretensões de Guilherme Campelo, candidato à presidência da OAB-DF

Estreante nas eleições, Campelo deseja reduzir a taxa de anuidade de associados pela metade. Pleito ocorre neste domingo (21)

Candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) pela chapa “Nova Ordem 10”, Guilherme Campelo é advogado tributarista e ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da Associação Brasileira de Advogados (ABA). Campelo é um dos cinco concorrentes à administração da Seccional e aposta em medidas que visam beneficiar economicamente os advogados brasilienses.

A partir do seu trabalho na Comissão de Direito Tributário, o advogado recebeu a Medalha Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no Grau Oficial TST e a Medalha do Mérito Profissional e Ciências Jurídicas da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Para Guilherme, a Ordem necessita de uma gestão que sirva a todos os advogados, dos mais jovens aos profissionais mais consolidados.

De acordo com o candidato, o que o motivou a se candidatar para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal foi a existência da pandemia de covid-19, que segundo ele, a instituição não conseguiu dar um apoio econômico aos seus membros. “Foi um momento em que a OAB Central devia dar um amparo aos advogados, e isso não ocorreu, ficou inerte”, afirma.

Uma das propostas feitas por Guilherme para contornar este desafio é a diminuição da anuidade dos membros, que atualmente é de R$ 800 para R$ 400, uma redução da metade do valor total desembolsado pelos advogados. Campelo diz que a medida seria instituída no primeiro ano da sua gestão. “Para dar um alívio para os advogados, principalmente para os inadimplentes, para dar uma retomada no empreendimento da advocacia no Distrito Federal”, explica o candidato.

Além disso, a chapa pretende oferecer o token, que é oferecido para os advogados iniciantes, de forma gratuita, hoje o uso desse utensílio custa R$ 150. “Nós vamos respeitar o colega advogado que se sentiu prejudicado durante a pandemia, porque nós podemos fazer mais. Nós desejamos trabalhar para os advogados, para que todos os colegas advogados do Distrito Federal se sintam representados”, afirma Campelo.

Guilherme também pretende construir o “Hospital dos Advogados”, que estaria localizado no final da Asa Norte. De acordo com ele, o prédio serviria para atender as necessidades dos profissionais, mas também seria destinado para a população brasiliense em geral.

Guilherme Campelo concorrerá à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) com Délio Lins e Silva Júnior da chapa “Avança Mais OAB”, Evandro Pertence, da chapa “ Ouvir ADV, Mudar OAB”, Renata Amaral da chapa “Nossa Ordem é Democrática e Thais Riedel da chapa “Você na Ordem”.

As eleições ocorrerão no próximo domingo, dia 21 de novembro de 2021, das 10 às 18 horas, no formato on-line no site eleicoesoabdf.org. A previsão é que o resultado seja divulgado às 18h30. Para votar, o advogado deve estar com a inscrição na OAB-DF ativa e em dia com as contas da entidade.