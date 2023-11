Novembro Roxo: ações orientam sobre cuidados com bebês prematuros

Nesta terça-feira (7), o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) iniciará as ações, às 8h, com o Camarim, espaço dedicado às mães

Hospitais da rede pública do Distrito Federal terão programação especial no Novembro Roxo, mês de conscientização e prevenção da prematuridade. Neste ano, a campanha global tem o tema Pequenas ações, grande impacto: contato pele a pele imediato para todos os bebês, em todos os lugares. Entre as atividades – tanto para pais quanto para profissionais –, haverá destaque para os benefícios dessa prática, além de ensaios fotográficos e palestras. O Dia Mundial da Prematuridade é celebrado em 17 de novembro.

Nesta terça-feira (7), o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) iniciará as ações, às 8h, com o Camarim, espaço dedicado às mães. Em seguida, às 13h, haverá o ensaio fotográfico Lute como um prematuro. Os bebês da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (Ucin) usarão fantasias de lutadores de boxe na cor roxa, remetendo à campanha.

O Hospital de Sobradinho seguirá com programação especial durante todo o mês. Na quarta-feira (8) será ofertada, apenas para profissionais do HRS, palestra sobre a importância do contato pele a pele. A programação segue com um bingo para as mães de prematuros, na quinta-feira (9); uma oficina de artesanato, no dia 14, e uma sessão solene no Dia Mundial da Prematuridade (dia 17). Por fim, no dia 24, as mães poderão compartilhar as experiências frente à prematuridade em uma roda de conversa.

Na quarta, o Hospital da Região Leste (HRL) levará musicoterapia aos recém-nascidos, com o projeto Música nas Incubadoras. Às 10h do dia 21, o local promoverá o painel Novembro Roxo, o papel da equipe multidisciplinar e relatos de mães de prematuros. O encontro, com café da manhã, será em frente à Ucin.

O Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) oferecerá, no dia 14, a partir das 8h, sessão de cinema, conversa e distribuição de kits na Ucin Canguru. No dia 16, às 10h, a unidade terá um ensaio fotográfico para mães e bebês prematuros.

Já no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) o cronograma terá como foco o Dia Mundial da Prematuridade e será voltado às mães e recém-nascidos atendidos da Utin, na Ucin e na maternidade do local, além de profissionais da equipe multidisciplinar. Com abertura às 8h e encerramento às 17h do dia 17, a unidade prepara extensa programação, que terá palestras sobre parto prematuro, causas e prevenção; desenvolvimento motor e respiratório; promoção do aleitamento materno e aspectos psicológicos da prematuridade.

Prematuridade

O bebê é considerado prematuro quando nasce antes das 37 semanas de gestação. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, número que equivale a pelo menos 930 nascimentos por dia, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O acompanhamento médico e algumas medidas tomadas durante a gestação podem evitar o nascimento antes do tempo previsto.

Todas as gestantes devem iniciar o pré-natal, assim que descobrem a gravidez, na unidade básica de saúde (UBS) de referência. Para saber qual é a sua UBS, basta acessar o InfoSaúde e fazer a busca. Gestações de alto risco são encaminhadas para acompanhamento pré-natal no Hmib.

Nas Utins e Ucins, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) tem equipes multidisciplinares composta por neonatologistas, pediatras, enfermeiros, técnicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fisioterapeutas.

Cronogramas de ações do Novembro Roxo no DF

Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

→ Dia 7

8h – Camarim para mães

13h – Ensaio fotográfico Lute como um prematuro

→ Dia 8

16h – Importância do contato pele a pele (somente para os profissionais)

→ Dia 9

14h – Bingo com as mães

→ Dia 14

15h – Oficina de artesanato

→ Dia 17

15h – Sessão solene com a direção, servidores e mães

→ Dia 24

9h30 – Conversa de mãe para mãe‌

Hospital da Região Leste (HRL)

→ Dia 8

Projeto Música nas Incubadoras

→ Dia 21

10h – Café da manhã com o painel Novembro Roxo, o papel da equipe multidisciplinar e relatos de mães de prematuros‌

Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib)

→ Dia 14

8h – Sessão de cinema, bate-papo e distribuição de kits na Ucin Canguru

→ Dia 16

Ensaio fotográfico para mães e bebês prematuros

Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)

→ Dia 17

9h – Parto prematuro, causas e como prevenir

10h – Medidas neuroprotetoras, ambiência

10h40 – Manuseio mínimo

11h20 – Medicamentos mais usados na prematuridade

13h40 – Aspectos do desenvolvimento motor e respiratório

14h20 – Pele a pele e a promoção do aleitamento materno

15h – Atuação fonoaudiológica em prematuros

15h40 – Cuidados paliativos neonatais

16h20 – Quando o bebê chega antes: aspectos psicológicos da prematuridade.

*Com informações da Secretaria de Saúde

Agência Brasília