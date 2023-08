Para celebrar o Dia dos Pais, shopping sorteia 20 cafeterias

Além de concorrer a uma cafeteira, quem fizer R$ 350 em compras ganha um kit Santa Clara com cafeteira, café e cappuccino

No clima do Dia dos Pais, o JK Shopping lança a campanha Compre, Ganhe e Concorra: de 03 a 15 de agosto, a cada R$ 200 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a uma cafeteira touch da marca Três Corações.

Além disso, quem gastar R$ 350 em compras, levará para casa um kit com uma cafeteira francesa, um café Santa Clara 250g e um cappuccino Santa Clara 100g. A ação é uma parceria do JK com o Café Santa Clara.

Para concorrer à cafeteira e retirar o kit basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo Wynk e ir até o balcão de informações do shopping (piso L1) para validar o QR Code que aparecerá no celular. O limite é de um brinde e um cupom por CPF. Serão sorteadas 20 cafeteiras, ou seja, 20 clientes contemplados. O sorteio ocorre no dia 16 de agosto, por meio da Loteria Federal, e o resultado será divulgado nas redes sociais do JK Shopping.

Workshops

Ainda falando de café, o barista Antonello Monardo, nos dias 08 e 10 de agosto, realizará um workshop sobre a bebida, maneiras de preparo e harmonização com alimentos. A aula ocorre às 19h, nas lojas Brasil Cacau (dia 08) e Super Store Cacau Show (dia 10). A participação é gratuita, mas os interessados devem se inscrever o balcão de informações do shopping.

Para mais informações, acesse: https://jkshoppingdf.com.br