Prevenção aos assédios moral e sexual no trabalho é tema de evento

Iniciativa do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) ocorre entre os dias 21 e 25 deste mês

Especialistas de diversas áreas foram convidados a participar da Semana de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho, de 21 a 25 deste mês, no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). O evento é uma iniciativa da Cipa, que, desde o fim de 2022, passou a ser tratada como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio.

“É importante que todos saibam identificar e diferenciar o que são realmente assédios moral e sexual”, afirma a presidente da Cipa do HRSM, a enfermeira Heliane Cardoso. “Com a participação de especialistas, teremos palestras esclarecedoras e vamos disponibilizar também uma cartilha sobre o assunto”, adianta.

A abertura do evento ficará a cargo de Eduardo Corrêa, coordenador de Compliance e Governança do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), que administra o HRSM. Também foram convidadas para o evento a psicóloga Fernanda Sousa Pinto, do Hospital de Base, e a juíza do Trabalho Maria José Rigotto Borges.

Com informações da Agência Brasília