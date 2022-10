Preso traficante que divulgava drogas através do Instagram

Na casa do suspeito foram apreendidos cerca de 3 Kg de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão, um veículo, entre outros objetos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde da última segunda-feira (24), um homem que divulgava drogas por meio da plataforma Instagram. A ação fez parte da operação batizada de “Justhoney”.



O trabalho investigativo dos policiais identificou e localizou o homem apontado como titular de conta do Instagram utilizada para a difusão ilícita de entorpecentes. O traficante reside na região do Riacho Fundo II, local onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão.



Na residência do suspeito foram apreendidos pela polícia, cerca de três quilos de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão, veículo, entre outros objetos.



Indiciado por tráfico de drogas, o investigado foi conduzido à carceragem da PCDF.