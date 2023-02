Terminal Rodoviário do Varjão tem investimento de cerca de R$ 1,5 milhão

Muito aguardado por toda a população, o novo espaço está sendo erguido em um terreno de cerca de 1,4 mil m²

A população do Varjão contará com uma nova estrutura para as chegadas e partidas de ônibus. O primeiro terminal rodoviário da região deve beneficiar cerca de nove mil moradores da região administrativa (RA).

Com um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão, o novo terminal está sendo erguido em um terreno de 1,4 mil m². O projeto prevê espaços para a sala de administração, banheiros adaptados com acessibilidade, paraciclos e dois boxes de embarque e desembarque, além de seis vagas para o estacionamento dos ônibus. Cerca de 50 postos de trabalho foram criados e, com a nova estrutura, será possível a ampliação de linhas que atendem a região administrativa.

Quem passa pela Quadra 10 do Varjão encontra parte do novo terminal tomando forma. Acima dos tapumes é possível ver a estrutura de metal sendo finalizada e prestes a receber o telhado. Dentro da área cercada, já aparece a construção com seus pilares, vigas e lajes. Entre os próximos passos, está prevista a terraplanagem do estacionamento e a concretagem dos boxes, além das instalações elétrica, de água e de esgoto.

Morador do Varjão há 15 anos, Gabriel Cristian Pereira destaca que, atualmente, os ônibus não têm um lugar adequado para aguardar entre as viagens programadas no sistema. “Você imagine o transtorno não só para os motoristas, mas também para a população, que muitas vezes já embarcava em ônibus sujos, porque acabavam ficando na poeira”, exemplifica o usuário, que agradece pela nova estrutura. “Sempre pedimos melhores condições de transporte, e finalmente estamos sendo atendidos”, diz.

O subsecretário de Terminais, Fabiano Guimarães, destaca que, mesmo com o grande volume de chuvas que ocorreu durante o período de execução do projeto, o andamento da obra segue dentro do previsto. “Queremos entregar o quanto antes essa importante estrutura para a população, que há muito tempo espera por um local confortável para aguardar pelo transporte nessa região”, ressalta o subsecretário.

Com informações da Agência Brasília