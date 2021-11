Preso no Ceará, acusado de abuso sexual com adolescentes no DF

O autor aliciava adolescentes pela internet oferecendo dinheiro em troca de fotos e vídeos íntimos

Tereza Neuberger

Lucas Gabriel, era o nome fictício que o acusado utilizava para se aproximar das vítimas, através do seu perfil fake no instagram. Em seguida ele começaria uma sucessão de exigências chegando por fim a chantagear suas vítimas em troca da não divulgação de fotos íntimas das adolescentes.

O estudante de 25 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (4), em Maracanaú no estado do Ceará, onde residia com os pais. Com ele foram apreendidos computadores, celulares, e pen drives, onde foram encontrados centenas de vídeos íntimos.

O terror psicológico durou cerca de seis meses, tendo início em janeiro, até junho, quando o pai de uma das vítimas procurou a delegacia para registrar ocorrência. Inicialmente o acusado teria se aproximado de uma das vítimas, de 17 anos, por meio de um perfil falso nas redes sociais.

A relação teria evoluído para um aplicativo de mensagens instantâneas, em seguida ele teria pedido fotos íntimas à vítima, que acabou enviando. Após o envio, o acusado passou a chantagear a vítima exigindo vídeos íntimos dela com a participação de outras pessoas. Elas enviaram os vídeos para o abusador que passou a exigir mais. Caso ela não fizesse os vídeos deveria efetuar o pagamento no valor de mil reais, para que o rapaz não divulgasse os seus vídeos íntimos na internet. A vítima decidiu então pedir a uma amiga, também de 17 anos, que participasse dos vídeos com ela.

Veja algumas mensagens:





O acusado continuou exigindo que elas tivessem relações com outras pessoas e filmassem. Assustadas as amigas, pediram que um amigo participasse dos vídeos, e ele teria negado. Diante da negativa do amigo, as duas meninas efetuaram o pagamento de mil reais e conseguiram cessar com as ameaças do abusador.

O rapaz era extremamente agressivo caso não obtivesse resposta no aplicativo de mensagem instantânea, e segundo a delegada chefe da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente, Dra. Simone Santos, o rapaz não mostrava sua identidade verdadeira em nenhuma das redes sociais, e nem nos vídeos. “Essa característica faz parte do modus operandi desse tipo de criminoso.” afirma a delegada.

O amigo das duas adolescentes de 17 anos, negou a participação mas teria se preocupado com toda a situação e foi até o pai de uma das vítimas, explicitar tudo que se passava. Esse pai foi até a delegacia e registrou ocorrência contra o indivíduo.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Ceará por meio da DCECA. O acusado irá responder por estupro e por extorsão. Se somadas as penas poderão chegar a mais de 20 anos de prisão. Ele foi preso temporariamente por 30 dias, e será encaminhado à carceragem do Distrito Federal nesta sexta-feira (5), onde terá sua prisão preventiva solicitada pela PCDF.

De acordo com a delegada chefe da DPCA, o criminoso pode ter feito outras vítimas, se valendo da distância entre os estados para que não fosse pego pela polícia. Ela alerta para que os pais fiquem atentos ao comportamento dos filhos e fiscalizem suas ações na internet. Para quem estiver passando por situação semelhante, a delegada recomenda que juntem a maior quantidade de provas e que procurem uma delegacia para denunciar.