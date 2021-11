Em Samambaia, trio é preso com drogas em distribuidora

Durante as investigações, foi possível constatar que os autuados utilizavam uma distribuidora de bebidas apenas como fachada para a venda de drogas

Na quarta-feira (3), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante três homens pelo crime de tráfico, uso e porte de drogas respectivamente. A ação aconteceu em uma distribuidora na QR 206, em Samambaia, e as prisões são resultado do trabalho da Seção de Repressão às Drogas (SRD).

Durante as investigações, foi possível constatar que os autuados utilizavam uma distribuidora de bebidas apenas como fachada para a venda de drogas.

Após monitoramento no local, a equipe abordou um usuário de drogas em posse de uma porção de maconha. Ele confessou ter adquirido a droga na referida distribuidora.

Com os envolvidos foram apreendidos: três tabletes e sete porções de maconha; duas porções de cocaína, R$ 809, em espécie, uma balança de precisão e um revólver, calibre 38, com três munições.

Dois dos envolvidos foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia pelo crime de tráfico de drogas, além do usuário. Na delegacia, os três homens foram submetidos aos procedimentos legais.

Após a instauração do flagrante, o traficante de 28 anos e o comparsa, de idade não informada, foram recolhidos à carceragem da PCDF, e ficam à disposição da Justiça.

O usuário, de 37 anos, foi liberado depois de assinar o termo de comparecimento à Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da PCDF