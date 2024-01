Preso é transportado de helicóptero após ser agredido em penitenciária

Os policiais penais faziam a ronda no presídio, quando encontraram o detento desacordado

Um detento, de 28 anos, preso na Penitenciária do Distrito Federal II (PDFII), teve que ser socorrido de helicóptero após ser agredido por outro preso do Complexo Penitenciário da Papuda. A confusão ocorreu na tarde desta quinta-feira (11/01).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), a briga teria ocorrido no interior da cela. Os policiais penais faziam a ronda no presídio, quando encontraram o detento desacordado.

Por volta de 15h5, as equipes de saúde da unidade prisional, do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram com o auxílio de um helicóptero o interno agredido. Já o agressor, foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).