Autor de feminicídio no Gama é preso em Santa Maria

A Polícia Civil apreendeu o veículo e a arma utilizados no crime de feminicídio

Na tarde de quinta-feira (11), Wisly Denny da Silva, de 29 anos, acusado de assassinar sua ex-mulher no Gama, foi capturado em uma operação conjunta envolvendo as polícias militares do Distrito Federal e de Goiás, juntamente com a Polícia Civil.

A detenção de Wisly ocorreu em Santa Maria, com a colaboração dos policiais militares do 26° Batalhão da PM e da Rotam de Goiás. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local exato onde o acusado se encontrava escondido.

Wisly tirou a vida de Taynara Kellen, de 26 anos. O homicídio ocorreu em frente ao trabalho da vítima, em um salão de beleza localizado na Quadra 29 do Setor Leste do Gama.