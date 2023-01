Preso acusados de esfaquear catador de latinhas

A vítima, de 34 anos, foi esfaqueada na perna e três vezes no tórax

A Polícia Militar prendeu três pessoas acusadas de agredir e esfaquear um catador de latinhas, na Quadra 5, no Setor Comercial Sul, por volta das 10h30, desta terça-feira. A vítima, de 34 anos, foi esfaqueada na perna e três vezes no tórax.

O catador correu para o Posto Policial da PM pedindo ajuda. Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros, que o levou para o Hospital de Base. Segundo informações preliminares, os ferimentos não atingiram nenhum órgão com gravidade.

A mulher e o homem agressores, ambos de 43 anos, foram detidos logo em seguida. O comparsa deles, que desferiu os golpes de faca, tentou se esconder em uma barraca, na Quadra 4, mas foi localizado e preso pela PM.

De acordo com testemunhas, os agressores se incomodaram com a presença do catador de latinhas no local.

A Polícia Militar conduziu os criminosos para a 5ª Delegacia de Polícia.