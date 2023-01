Preso grupo que ateou fogo em veículo com vítima no porta-malas

PCDF realizou diligências no local e verificou que havia restos mortais de um corpo totalmente carbonizado dentro do veículo

Na madrugada desta terça-feira (31), equipe da 35ª DP prendeu, em flagrante, quatro homens acusados de incendiar um veículo com a vítima dentro do porta-malas, fato ocorrido no último domingo (29), às margens da rodovia DF-205, na região da Fercal,

próximo à Pedreira Contagem, Sobradinho II.



Equipe de investigação da PCDF realizou diligências no local e verificou que havia restos mortais de um corpo totalmente carbonizado dentro do veículo. No IML, a vítima foi identificada e a investigação conseguiu chegar até à autoria do crime bárbaro.





Segundo o delegado-chefe a 35ª DP, Laércio Carvalho, um grupo de cinco pessoas, sendo quatro presos nesta data, e um ainda foragido do DF, teria cometido o crime com crueldade.

“Os criminosos presos alegaram ter ocorrido uma discussão banal com a vítima, durante o assalto. Diante da impossibilidade de seguirem com o roubo, pois teriam se envolvido em um acidente com o veículo da vítima, os bandidos decidiram assassinar o

homem e incendiar o carro com ele ainda preso dentro do porta-malas”, destaca o delegado.



Dois dos autores presos são maiores e dois menores infratores. Os cinco envolvidos irão responder por roubo qualificado pelo concurso de pessoas, por terem restringido a liberdade da vítima e pelo resultado morte. Tratando-se de latrocínio consumado.



A PCDF continua as investigações com o objetivo de localizar e prender o quinto

criminoso.