Neoenergia realiza serviços na rede elétrica

De 31 de janeiro a 6 de fevereiro, as equipes da Neoenergia irão realizar serviços na rede elétrica do Distrito Federal, atuando em diversas regiões administrativas. Para a segurança dos profissionais e da população, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso nos endereços e horários a seguir.

Confira os detalhes de cada região e os serviços oferecidos pela Neoenergia à população:

TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023

TAGUATINGA

Horário: 09h às 12h

Local: Colônia Agrícola Samambaia, Chácaras 104-B, 105-A, 105-B, 105-C, 105-D, 106.

Serviço: Manutenção de rede.

QUARTA-FEIRA, 1º DE FEVEREIRO DE 2023

Não há desligamentos programados para esta data.

QUINTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2023

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 08h30 às 16h

Local: Condomínio Brasília II, Chácaras 01, 02 Mansões, 21 a 23, Etapa II, Lotes 28 e 29.

Local: DF 11, KM 10.

Local: DF 140, KM 10 e Chácara 127.

Local: Fazenda Barreiros 1, Lote 18-A.

Local: Núcleo Rural Barreiros, Chácaras 08-A, 10, 127-B, 128, 137, Etapa I, Lote 128-A e 17-A.

Serviço: Poda de árvores.

SEXTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2023

CEILÂNDIA

Horário: 08h30 às 16h

Local: Fazenda Saltador, Chácara Buriti.

Local: Núcleo Rural Boa Esperança, BR 070, Chácaras La Torre 03, 01, 01-A, 04, Alyzander, Amipridir, Beija-Flor, Bucaína 2, Bucaína 3, Bucaína 4, Cabeceira, Cachoeira, Imperial, Ipê, Liberatos, Roseira, Três, Vida Verde, DF 190, Igreja Nossa Senhora Abadia, Fazenda Serrana, Lotes 1, Entre a Igreja e o Posto de Saúde.

Serviço: Construção de rede.

SÁBADO, 4 DE FEVEREIRO DE 2023

LAGO SUL

Horário: 08h30 às 16h

Local: SHIS QI 15, Chácaras 07 a 12.

Serviço: Modernização de rede.

DOMINGO, 5 DE FEVEREIRO DE 2023

Não há desligamentos programados para esta data.

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2023

GAMA

Horário: 07h30 às 13h

Local: Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida Alameda dos Ipês, Chácaras 05, 12, 13, 15, 443, 717 a 719, 721, 721 Sítio, 722, 731, 732, 734 a 741, 741-E, 747, Colibri, Esperanto, Espírito, Esquina do CS08, Janaína, Pôr do Sol, Santa Clara, Santa Luzia, Conjunto B e Lote 05.

Local: Núcleo Rural Ponte Alta Cima, Chácaras 721, 734, 740, 742 e A3.

Local: Núcleo Rural Ponte Alta, Conjunto M e Lote 02.

Serviço: Poda de árvores.

Horário: 12h30 às 17h30

Local: Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácaras 02, 10, 3 Poderes, 718 a 720, 747, Afineira, Canaã, Fazendola, Felintos, Flamboyant, Horizonte, Joana, Pantanal, Paraíso, Pôr do Sol, Preciosa, Santa Tereza, Vencedor, Conjunto Q e Chácara das Flores.

Local: Núcleo Rural Ponte Alta, Chácaras 05, 740, 747, Conjunto D, Casas 2 a 9, 14, DF 475, KM 02 e KM 03.

Serviço: Poda de árvores.

Horário: 08h30 às 14h

Local: Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida Buritis, Avenida Jacarandá, Condomínio Filadélfia, Condomínio Flamboyant, Condomínio Flórida, Chácaras 3, 4, 4-A, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18 a 20, 44, 45, 50, 725, 741, 742, 1027, Anápolis, Carneiro, Floresta, Recanto, Sousa Neto, Santa Clara, 77-A, DF 475, Chácaras 3, 9, Gleba 6, A, Lotes 3, 6, 10, 17, 18, 28, 29, 29-A, 30, 30-A, 30-B, 45, 721, A-1, A-4, A-5, B-04, Rua Alameda, Rua do Sol, Jacarandá, Rua Pinheiros, Rua do Sol, Sítio Flor do Campo.

Local: Núcleo Rural Ponte Alta Cima, Chácara 2, Casas 31, 32, 37, K9, KM 180 e Lote 01-D.

Local: Núcleo Rural Ponte Alta, Chácaras 12-B, 13, 15-B, Rua do Sol, Rua dos Ipês e Rua Jacarandá.

Local: Residencial Park Gama, Conjuntos G e H.

Serviço: Poda de árvores.

SOBRADINHO

Horário: 08h30 às 16h

Local: Vila Dnocs, Quadras 02 e 03.

Serviço: Manutenção de rede.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, nos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.