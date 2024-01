Prepara! Está aberta a temporada de liquidação de verão

A média de descontos vai variar entre 50% e 60% e os comerciantes estão animados com a movimentação de clientes

O começo de ano traz oportunidades atrativas de compras para o consumidor. Neste mês, a partir da segunda semana começam as campanhas de liquidação do comércio. O Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), espera que a média de descontos vai variar entre 50% e 60%. O presidente do sindicato, Sebastião Abritta, acredita que os comerciantes estão animados com a movimentação.

Muitos shoppings e centros comerciais estarão começando oficialmente as campanhas de liquidação na segunda semana de janeiro, como afirma Abritta. “E tem alguns varejistas que já iniciaram a promoção”. Segundo ele, os produtos em liquidação são os que ainda estão em estoque, algumas coleções antigas para a renovação. “Então, 9 segmento de calçados e roupas já estão iniciando essas promoções, mas eu acredito que as promoções mais fortes devem começar agora na segunda quinzena, onde o movimento da capital vai estar maior”.

Abritta indica que o consumidor pesquise nesse momento, para achar muita coisa boa em oferta durante o meio de janeiro. “O comerciante está animado porque as vendas de final de ano atenderam as expectativas”, afirma.

O Boulevard Shopping Brasília se adiantou, e vai iniciar o ano com a Liquida Verão, que acontece de 06 a 10 de janeiro, com descontos que vão de 20% a 70%. produtos relacionados a moda, desde roupas até sapatos e acessórios, com ofertas exclusivas para a temporada de verão.

No Conjunto Nacional, a campanha de ofertas promocionais, Super Saldo, já esta em curso, e vai até o dia 28 de janeiro. Já o JK Shopping esta com um saldão de Natal com descontos de até 80%, até dia 10 de janeiro. A ação inédita oferecerá peças e produtos das principais marcas dos segmentos de moda, calçados e acessórios. Os artigos para casa, beleza e tecnologia, também estarão disponíveis.

A superintendente do JK Shopping, Eliza Ferreira, considera que a campanha após o Natal é uma oportunidade imperdível para os consumidores comprarem produtos de marcas consagradas de todos os segmentos do shopping a preços mais atrativos. “Eles poderão não só aproveitar os descontos nas compras, como realizar trocas de presentes e participar da ação promocional de Compre e Concorra”. A cada R$200 em compras, os clientes poderão trocar suas notas pelo aplicativo Wynk, ganhar um número da sorte e concorrer a um Jeep Renegade 0km. O sorteio será realizado no dia 06/01, por meio de extração da Loteria Federal. O resultado com o nome do ganhador será divulgado no site e nas redes sociais do JK Shopping.

A vendedora e estudante Thais, Silva, 27 anos, foi ao shopping para fazer uma retirada de uma compra, e aproveitou para comprar mais coisas. “Ainda mais que está com liquidação. Eu geralmente espero, porque sei que o varejo tem dois momentos de saldo, que é o início do ano e meio do ano”, comentou.

Então, nessas datas específicas ela fica esperta para poder comprar com preços melhores. “Eu acho que vale a pena, acaba que às vezes não tem tudo que você queria do início da coleção, mas às vezes você consegue comprar pela metade do preço e com o tempo, o produto do saldo vai abaixando, então eu acho que vale sim a pena comprar nesse período”. Ela acredita que é melhor, na verdade.

As amigas Ana Gertrudes, 19 anos, estudante, e Beatriz Galgani, 19 anos, estudante, vieram fazer compras para aproveitar as promoções do shopping. Apesar de ser a primeira semana, e com poucos dias de liquidação, Beatriz acredita que muita coisa já acabou.

“Então talvez eu deveria ter vindo antes”. Apesar disso, ela achou os preços bons. Algumas lojas não tiveram tanta diferença de preço, para ela, mas outras estão valendo a pena.

A enfermeira Marília Gabriela Pereira, 37 anos, estava passeando no shopping para fazer umas trocas de peças, e aproveitou para comprar outras coisas. “E também estava atrás de liquidação”. As jóias chamaram a atenção dela. “Fiz uma troca e peguei uma promoção bacana”.

Para ela o saldão está valendo a pena, e ela sempre tenta fazer as compras nessas épocas, ainda mais quando vai o pagamento. “Já gastei mais do que devia”, brinca. Ela conta que sempre está de passeio nos shoppings e comércios, mas quando tem liquidação chama mais atenção.