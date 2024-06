Prêmio de R$ 500 mil sai para compra de R$ 16,34 em farmácia do Varjão

A Secretaria de Economia do Distrito Federal realizou, na tarde de ontem, o sorteio do Nota Legal. E o prêmio máximo, de R$ 500 mil, saiu para uma compra em uma farmácia do Varjão, de R$ 16,34, no dia 15 de julho do ano passado.

Ao todo, mais de 61 milhões de bilhetes estiveram no sorteio do Nota Legal, sendo 12600 prêmios distribuidos, que foi realizado de forma eletrônica e transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do Governo do Distrito Federal.

Já os dois prêmios de R$ 200 mil, foram para compras no Parkshopping e no Grande Colorado, através de compras de R$ 798 em uma loja de roupas; e R$ 53,80 em uma loja de ferragens, respectivamente.

Os três prêmios de R$ 100 mil saíram para compras uma compra em São Sebastião e dois para a Asa Sul. Já os quatro prêmios de R$ 50 mil foram para compras duas compras na Asa Sul, uma em Sobradinho e outra na Asa Norte.

Os demais prêmios poderão ser consultados através do site do Nota Legal. Caso o contribuinte tenha vencido, aparecerá uma mensagem informando o valor do prêmio. Além disso, a Secretaria de Economia entrará em contato com o ganhador através do e-mail cadastrado.

Link do sorteio: https://www.youtube.com/watch?v=mHVwftAEcHM