Prêmio de R$ 500 mil do Nota Legal vai para compra feita em supermercado

O primeiro sorteio do programa Nota Legal deste ano, premiou com R$ 500 mil, uma compra feita no supermercado Big Box, no valor de R$ 116,78.

O ganhador do maior prêmio é morador de Águas Claras e realizou a compra premiada na mesma região.

O Governo do Distrito Federal (GDF) distribuiu R$ 3 milhões em 12.600 prêmios no sorteio realizado nesta terça-feira (28) no Palácio do Buriti, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Além do prêmio de R$ 500 mil, os outros grandes prêmios de R$ 200 mil foram para Planaltina e Asa Norte.

Dois outros moradores da Asa Norte e um de Taguatinga ganharam o prêmio de R$ 100 mil. Os quatro prêmios de R$ 50 mil foram para Ceilândia, Park Way, Águas Claras e Asa Sul.

Há ainda dez prêmios de R$ 10 mil, 30 prêmios de R$ 5 mil, 50 prêmios de R$ 1 mil, 500 prêmios de R$ 200 e 12 mil prêmios de R$ 100.

Os participantes cadastrados no programa já podem acessar o site do Nota Legal e verificar se foram premiados nesta edição do sorteio.

Ao abrir a área restrita do site do Nota Legal, surgirá um pop-up indicando se ele foi ou não um dos vencedores do prêmio.

A Secretaria de Economia também enviará mensagem para os vencedores pelo e-mail cadastrado no portal Nota Legal, com a informação do prêmio e a orientação para acessar o portal e fazer a indicação dos dados bancários.

O secretário de Economia, Itamar Feitosa, destacou o papel do Nota Legal como um programa de educação fiscal.

“Com o Nota Legal, a Secretaria de Economia incentiva que os cidadãos participem do recolhimento dos impostos para reverterem estes valores em investimentos para o Distrito Federal”, pontuou.

Os participantes sorteados devem indicar sua conta corrente, poupança ou conta digital para resgatar seus prêmios até o dia 24 de dezembro, 180 dias após o sorteio.

Mas o primeiro lote de pagamentos será realizado para os que indicarem os dados até o dia 31 de julho.

“Queremos reiterar aos ganhadores dos prêmios que não esqueçam de acessar o portal do Nota Legal e verifiquem se não foram ganhadores. Faça a indicação, para que a gente não tenha necessidade, mais uma vez, de mobilizar nossa equipe para ir atrás do ganhador”, disse o subsecretário da Receita do DF, Florisberto Fernandes.

A Secretaria de Economia registrou 905.758 pessoas habilitadas para este sorteio. Cada nota fiscal gerada no período de 1º de maio a 31 de outubro de 2021 corresponde a um bilhete.

Foram 51.335.194 concorrendo aos prêmios desta edição, um aumento de 6,28% em relação ao segundo sorteio do ano passado.

App Conta Legal

Ao final do evento, o secretário de Economia informou que está em desenvolvimento o aplicativo Conta Legal, que estará disponível em breve à população.

A plataforma foi desenvolvida pelo Instituto Fecomércio, e é fruto de um acordo de cooperação técnica da instituição com a Secretaria de Economia.

O acordo tem o intuito de viabilizar a integração de bases de informações não sujeitas ao sigilo fiscal, para permitir o pagamento e recebimento de tributos do GDF e de instituições credenciadas ao instituto.

O app será conectado a toda a rede de estabelecimentos comerciais do Distrito Federal, para fomentar o crescimento econômico de bens e serviços locais.



Com informações da Secretaria de Economia