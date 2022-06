TERRACAP, DF Legal e PMDF acabam com invasão em Vicente Pires

A responsável pelo aliciamento das pessoas que estavam no local foi detida é conduzida à 8ª Delegacia

Uma grande operação envolvendo a Terracap (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal), o DF Legal (Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acabou com uma ocupação irregular em um terreno em Vicente Pires na região conhecida como Jóquei. O terreno pertence a Terracap.

A ocupação irregular teve início no domingo e centenas de pessoal estavam no local em construções precárias. Também houve grande supressão da vegetação para construção dos barracos.

A desocupação teve início às 13h e acabou por volta das 18h. A responsável pelo aliciamento das pessoas que estavam no local foi detida é conduzida à 8ª Delegacia. Todo o material usado para invadir o terreno foi apreendido.