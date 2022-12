Prédio no Sudoeste é evacuado após suspeita de bomba

Suspeita de bomba em edifício no Sudoeste mobiliza pela 5º vez o Bope

Nathália Maciel

Nesta quinta-feira,29, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope/ PMDF) recebeu uma ocorrência de suspeita de bomba no edifício Park Center, na quadra 302 do Sudoeste, após ser encontrada uma mala preta perdida no local. Depois de ser interrogado o dono da mala afirmou ter esquecido o objeto e pretendia voltar para buscar os seus pertences.

Os blocos A e B do Edifício Center Park precisaram ser evacuados, o local também precisou ser isolado para averiguação.

O Distrito Federal tem sido alvo de manifestações violentas e tentativas de terrorismo desde o dia 12 de dezembro. O último caso que assustou toda a população do DF foi o de George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, ele foi acusado de planejar um atentado mal sucedido no dia 24 de dezembro e desde então a PMDF veio a receber ocorrências de possíveis bombas.