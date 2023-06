Prazo para indicação de créditos do Nota Legal termina nesta sexta (30)

Participantes devem acessar o site do programa e indicar dados bancários para depósito

Acaba nesta sexta-feira, 30, o período de indicação dos dados bancários para depósito dos créditos do Nota Legal em dinheiro. Os participantes do programa que optaram por essa modalidade devem acessar o site do Nota Legal e indicar os dados bancários. Para receber o depósito, o participante precisa ter pelo menos R$ 25 de saldo no programa e não ter dívidas em aberto com a Receita do Distrito Federal.

A previsão é que o depósito dos créditos seja realizado na segunda quinzena de agosto. A média de contribuintes que optaram por essa modalidade nos últimos quatro anos foi de 108 mil. Com 1,4 milhão de consumidores cadastrados, o Nota Legal proporciona educação fiscal, incentivo e conscientização do cidadão sobre a importância de pedir que os estabelecimentos emitam o documento fiscal. Além disso, diminui a quantidade de contribuintes inadimplentes junto ao GDF, que ficam impedidos de receber os créditos em dinheiro e de participar dos sorteios eletrônicos de prêmios.

Para facilitar o acesso do contribuinte, o Nota Legal conta com um novo portal, com uma linguagem tecnológica mais atualizada, responsiva e ágil.

A Secretaria de Fazenda informa que não é mais possível fazer a indicação dos créditos para abatimento do IPTU e IPVA, pois esse prazo já expirou. Os contribuintes que optarem por essas modalidades devem aguardar a nova janela de indicação, prevista para ser feita em janeiro de 2024. Os créditos são válidos por dois anos.

Com informações da Agência Brasília