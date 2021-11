Prazo de inscrições para o PAS começam nesta sexta-feira (26)

A avaliação, realizada em três etapas, encaminha estudantes do ensino médio para a Universidade de Brasília (UnB). As provas acontecerão entre janeiro e fevereiro

Por Gabriel de Sousa

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou as datas do Programa de Avaliação Seriada (PAS). As inscrições poderão ser feitas a partir desta sexta-feira (26) até o dia 15 de dezembro, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As provas das etapas 1, 2 e 3 do certame estão marcadas respectivamente para os dias 20 de fevereiro, 13 de fevereiro e 30 de janeiro.

Os estudantes que não conseguirem a isenção da taxa de inscrição terão que desembolsar R$ 127 para poderem participar dos exames. São 2.112 vagas para o primeiro semestre de 2022 e 2.120 para o segundo. Ambas serão preenchidas por candidatos que irão realizar a terceira etapa do programa, que é responsável por 50% das inscrições para a Universidade de Brasília.

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é uma das maneiras em que os vestibulandos podem realizar o sonho de ingressar na Universidade de Brasília (UnB). Realizado durante os três anos do ensino médio regular, as provas são realizadas com a intenção de verificar o desempenho dos estudantes, ao longo da sua aprendizagem escolar.

O conteúdo cobrado nas avaliações não se resume somente aos assuntos abordados ao longo do ensino médio. Em cada etapa, obras como textos, músicas, filmes, pinturas, entre outros, fazem parte do componente curricular do exame. Todas as orientações para os estudos e para a elaboração das provas estão nas Matrizes de Referência de cada etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), disponíveis nos editais oferecidos pelo Centro Brasiliero de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Uma das estudantes que irão se inscrever para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) é a adolescente Cecília Araújo, de 17 anos, que estuda no Centro Educacional Pipiripau II, localizado na zona rural de Planaltina. Afeita às Ciências Humanas, Cecília deseja cursar Direito na Universidade de Brasília. “Eu quero conseguir ajudar as outras pessoas advogando de uma forma justa. Eu também quero fazer faculdade para ter uma forma de ajudar a minha família, dando uma vida melhor para a minha mãe”, afirma.

A adolescente, que reside no Núcleo Rural Taquara, afirma que muitos estudantes da sua escola ficaram com dúvidas sobre as datas de inscrição para o Programa de Avaliação Seriada (PAS). Segundo ela, as datas foram divulgadas de forma premeditada. “Foi muito em cima da hora. Em um dia soltaram o edital, e no outro já devíamos começar a fazer as inscrições”, afirma.

Apesar de considerar que o tempo até a realização da segunda etapa da avaliação é curto – o PAS 2 será realizado no dia 13 de fevereiro -, Cecília nutre boas esperanças para o dia de prova. Para ela, o maior diferencial são as aulas particulares que possui com uma aluna de Filosofia da Universidade de Brasília (UnB), que ingressou na instituição pelo Programa de Avaliação Seriada (PAS), e também mora em Planaltina. “Faz uma grande diferença para mim. Eu vejo que nas aulas, muitas pessoas não possuem acesso ao que eu tenho, eu queria que todo mundo tivesse uma boa educação e professores como ela, que me dá a direção de tudo”, observa a adolescente.

A estudante do segundo ano do ensino médio diz que espera que o Programa de Avaliação Seriada (PAS) abranja de uma forma mais ampla os conteúdos que são abordados no ensino público do Distrito Federal. Cecília diz que certos assuntos que estarão presentes nas avaliações, só chegam até os alunos de escolas particulares, o que torna a realização das provas para os alunos da rede distrital mais difícil.