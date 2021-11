Novo cronograma do concurso de escrivão da PCDF

Para os agentes, são 600 vagas imediatas, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Já para os escrivães, 300 candidatos seriam selecionados imediatamente

Nesta quinta-feira (25), foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal o novo cronograma para o concurso de escrivão da Polícia Civil do DF.

Após o Ministério Público entrar com uma ação civil pública questionando o número de discursivas corrigidas para os cotistas raciais, o concurso chegou a ser suspenso.

Em contrapartida, no dia 12 de novembro, a 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal revogou a suspensão para que concurso pudesse manter o regular andamento.

Vale lembrar que a próxima etapa para os candidatos ao cargo de escrivão é a interposição de recursos contra as provas discursivas. Essa fase acontecerá entre os dias 26 de novembro e 10 de dezembro.

Em dezembro de 2019, o concurso teve edital lançado e a previsão para a divulgação do edital de resultado final no curso de formação e no concurso público, de acordo com o cronograma divulgado hoje, está para o dia 29 de maio de 2023.

Reviravoltas do concurso da PCDF

Por conta da pandemia de Covid-19, o concurso de escrivão lançado em dezembro de 2019 e o de agente publicado em julho de 2020 chegaram a ser suspensos mais de uma vez. As provas só foram aplicadas em agosto.

Vagas e remunerações

Para os agentes, são 600 vagas imediatas, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Já para os escrivães, 300 candidatos seriam selecionados imediatamente.

O salário é de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal para as duas áreas de atuação. O valor da remuneração já passou por reajuste