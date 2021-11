‘Obra de número mil’, diz Ibaneis sobre pavimentação no Recanto das Emas

“As obras já começam hoje e espero daqui a 3 meses fazer a inauguração”, disse Ibaneis sobre a pavimentação da Avenida Monjolo, no Recanto das Emas

Elisa Costa e Guilherme Gomes

[email protected]

Na manhã desta quinta-feira (25), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) assinou a ordem de serviço da obra de complementação da pavimentação da Avenida Monjolo, no Recanto das Emas. A obra tem o investimento estimado em R$ 3,5 milhões. “É um pedido antigo da comunidade e impacta muito na vida da população que reside aqui. Vai ser mais uma entrada da cidade”, afirmou o mandatário.

O trecho vai ligar a Unidade de Saúde Básica (UBS) 10 à DF-001. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) fará a seleção da empresa que vai pavimentar o local..

Ibaneis Rocha afirmou que a obra de pavimentação seguirá o padrão implementado pela equipe. Vem dentro do padrão que queremos implementar. Todas as obras de asfaltamento virão com drenagem e ciclovias”, afirmou.

A pavimentação acontecerá em uma pista de 1,5 km de extensão e contará com uma ciclovia de 800 metros. A obra impactar cerca de 50 mil moradores da região.

“É a obra de número mil, das 1.400 […] As obras já começam hoje e espero daqui a 3 meses fazer a inauguração”, finalizou Ibaneis Rocha.