Praticante de asa-delta é transportado para o hospital após acidente

O homem de 49 anos, foi transportado para o IHBB, apresentando um corte na orelha esquerda e queixando-se de dores

Um praticante de asa-delta sofreu um acidente neste domingo (3), no Morro da Asa-Delta, localizado no Park do Anfiteatro Natural do Lago Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local do acidente, encontraram a vítima no chão com a sua asa-delta.

Ele foi transportado para o IHBB, apresentando um corte na orelha esquerda e queixando-se de dores nas regiões: cervical, ombros e tórax.

O CBMDF não informou a dinâmica do acidente.