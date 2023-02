Praça dos Orixás vai ganhar segurança 24 horas

O pedido surgiu de autoridades das religiões de matriz africana que se reuniram às margens do Lago Paranoá para celebrar Iemanjá, na Festa das Águas

Agora a Praça dos Orixás receberá segurança durante 24 horas. A demanda foi solicitada por frequentadores do local e atendida pela Administração Regional do Plano Piloto, que fez o pedido à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), nesta quinta-feira (2). O pedido surgiu de autoridades das religiões de matriz africana que se reuniram às margens do Lago Paranoá para celebrar Iemanjá, na Festa das Águas.

Durante visita à abertura do evento, o administrador regional do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, ouviu dos religiosos as demandas para a praça, tombada como patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal.

“O pedido por segurança é legítimo, além das demais demandas ouvidas aqui”, disse. Um ofício foi encaminhado à Seplad, imediatamente, solicitando quatro vigilantes para revezamento 24 horas na Praça dos Orixás.

Recuperação

Além disso, o administrador propôs a união de esforços dos governos e legislativos local e federal para que o espaço possa ser recuperado, conforme outro pedido feito durante o encontro.

Presentes ao evento, a deputada federal Érika Kokay e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, reforçaram o compromisso de buscar melhorias para a praça. “Quero dar minha palavra: contem conosco para que criemos esse grupo de trabalho para partirmos para a parte concreta”, afirmou a ministra Anielle.

A deputada Érika Kokay, por sua vez, ressaltou: “É preciso uma ação imediata. A recuperação da estrutura pode ter ajuda do governo federal, porque essa revitalização é muito simbólica”. Também participaram representantes do Ministério da Cultura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A festa

No DF, a celebração da Rainha do Mar ocorre sempre em 2 de fevereiro na Praça dos Orixás, com entrada gratuita. Na festa, promovida pelo Instituto Rosa dos Ventos, estavam representantes de diversos terreiros locais, grupos musicais e rodas de capoeira.

