Por iniciativa de Claudio Abrantes, peritos criminais do DF são homenageados

Solenidade foi realizada na sede da Polícia Civil do Distrito Federal em reverência ao Dia do Perito Criminal, celebrado em 4 de dezembro

A Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou, por iniciativa do deputado distrital Claudio Abrantes (PSD), Sessão Solene em homenagem ao Dia do Perito Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. O evento ocorreu na manhã desta terça-feira (6/12). A data é celebrada em 4 de dezembro, dia do nascimento do perito criminal Otacílio Souza Filho, patrono dos peritos criminais do País.

“É um momento de reconhecimento aos peritos criminais do DF pela trajetória, pelo trabalho feito pela sociedade e pela competência, na vanguarda da polícia forense do País, que nos enche de orgulho”, disse o deputado Claudio Abrantes, policial civil de carreira e autor da homenagem.

A presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB-DF, advogada Ana Izabel Gonçalves de Alencar, recordou o pai e falou da boa relação que ela mantém com a PCDF. Ela também elogiou o trabalho realizado pelos peritos.

A perita criminal Mariana Cristina de Lima Melo, vice-presidente da Associação Brasiliense dos Peritos em Criminalística (ABPC), proferiu discurso em que citou as atribuições do perito criminal. “Sempre que um crime deixar vestígios, deverá ser chamado um perito criminal. E somente por meio deles se produz a prova técnica”, destacou.

O perito Fábio Braga, diretor do Instituto de Criminalística, parabenizou seus pares e também os aposentados da carreira. Ele falou da responsabilidade que é trabalhar na construção da prova, aliado à ciência, para o suporte à prática do Direito.

Perito e diretor do Instituto de Polícia Técnica, o policial Raimundo Cleverlande falou da importância da tecnologia e do fator humano na prestação do serviço público. “Todos nós temos o compromisso ético e moral de entregar a verdade real dos fatos”, lembrou.

Representando o diretor-geral da PCDF, Robson Cândido, o corregedor-geral Adval Cardoso falou do reconhecimento da população aos policiais civis. “São profissionais sempre acionados e valorosos, como por exemplo em uma situação de acidente. Eu trabalho lado a lado com os peritos”, disse. Ele recordou situação em que contou com um perito para desvendar um caso de latrocínio.

O policial André Meireles, presidente da ABPC, falou das origens da data e citou os desafios que a carreira enfrenta. “Estamos dispostos a recomeçar, construir novas pontes e superar desafios. Precisamos de melhores condições de trabalho, recomposição do quadro e recuperação do poder de compra”, disse em seu discurso. “Reservo este momento para agradecer a amizade e parceria que Claudio Abrantes sempre dedicou à nossa carreira”, enfatizou Meireles.

Ao final da solenidade, foram entregues moções a peritos criminais do DF.