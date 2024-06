População do DF terá consultas e exames em formato itinerante gratuitos

Nesta terça-feira (25), a Secretaria de Saúde (SES-DF) anunciou uma parceria com o Instituto Brasileiro de Assistência à Saúde (Ibras) para a implementação de um projeto de democratização do acesso aos serviços de saúde no Distrito Federal. Segundo o Termo de Fomento, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF, o projeto irá oferecer atendimentos essenciais em um formato itinerante e sem custos à população.

O documento prevê exames e consultas médicas em diversas áreas, tais como clínica geral, oftalmologia, ginecologia, mastologia, endocrinologia, cardiologia, nefrologia e urologia. A iniciativa conta ainda com uma frente de capacitações.

Os atendimentos itinerantes de saúde também incluem a atualização do cadastro no e-SUS (Sistema Único de Saúde) e a orientação sobre procedimentos e cuidados relativos ao bem-estar da mulher, do homem, da criança e do adolescente, inclusive com disponibilização de material didático.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 14 milhões na iniciativa. O termo foi assinado pela secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, e por representantes do Ibras, nesta semana (21), e é válido por 12 meses.

Assistência para quem precisa

Há cerca de um mês, o Governo do Distrito Federal (GDF) instituiu o programa Expedição Cuidar: Serviços Itinerantes de Assistência, Prevenção e Promoção à Saúde. O objetivo é levar assistência à população mais vulnerável e com baixo acesso às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), garantindo diagnóstico, controle, tratamento e prevenção de doenças.

Pelo programa, serão oferecidos atendimentos médicos, exames laboratoriais e clínicos, medicamentos da farmácia básica e alguns procedimentos laboratoriais. No formato proposto, as equipes de saúde vão até as pessoas, beneficiando comunidades com alta vulnerabilidade e residentes em áreas rurais.

A Expedição Cuidar irá funcionar integrada às equipes de Saúde da Família, dos Consultórios na Rua, de Saúde Bucal, de Práticas Integrativas e de e-Multi. Dessa maneira, será possível aumentar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde – porta de entrada da população ao SUS.

*Com informações da Agência Brasília