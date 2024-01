População afetada pela chuva tem prioridade em UPAs e hospitais

“É uma população que possui uma vulnerabilidade maior, então precisamos despertar este olhar quando vier os pacientes”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio

A Secretaria de Saúde disponibilizou equipes para prestar assistência à população afetada pelas chuvas que castigaram o Distrito Federal nos últimos dias. A equipe trabalha em um ponto de apoio formado em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), a Defesa Civil e a Administração Regional do Núcleo Bandeirante.

Outra medida tomada pela SES é a “prioridade zero”. Isso significa que, em casos de urgência e emergência, a população atingida na Vila Cauhy será encaminhada para atendimento prioritário nas UPAs e hospitais. “É uma população que possui uma vulnerabilidade maior, então precisamos despertar este olhar quando vier os pacientes”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A secretária destacou que as equipes de Estratégia Saúde da Família estão in loco para cuidar das pessoas. “Choveu 80% do que era previsto para todo o mês de janeiro e a previsão é de mais chuvas. Nós estamos presentes e vamos cuidar da saúde da população”, ressalta.

No ponto de apoio, uma equipe de saúde da família – composta por médico, enfermeiro, técnico e agente comunitário de saúde – presta assistência médica e de enfermagem, atendendo aos usuários em risco, dada a vulnerabilidade em decorrência das chuvas. O atendimento é oferecido a todas as faixas etárias.

Caso seja necessário, usuários podem receber medicação no local e atualizar o cartão de vacinação. Se o paciente não tiver o cartão ou tiver perdido devido às chuvas, a equipe realizará a pesquisa no sistema e procederá com a vacinação, se necessário.

As informações são da Agência Brasília