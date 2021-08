Pontos no Lago Sul, Vicente Pires, Guará e Planaltina ficam sem energia na segunda (30)

Nesta segunda-feira (30), endereços pontuais das 4 cidades recebem os colaboradores da Neoenergia Brasília para realização de melhorias que asseguram o fornecimento de energia de qualidade aos consumidores

A Neoenergia Brasília vai interromper temporariamente a energia para os clientes que moram no o Lago Sul (chácaras nas SHIS QI 05 e 25 e na SHIS QL 24) em Vicente Pires (chácaras na Vila São José e nas Colônias Agrícolas Samambaia e Vicente Pires), no Guará (conjuntos C, D e E na QE 52) e em Planaltina (chácaras na Colônia Agrícola São José). Os serviços de manutenção preventiva acontecem na manhã desta segunda-feira (30).

Além de obras de melhorias com remanejamento da rede elétrica, empresa também realizará serviços de manutenção preventiva com poda de árvores e troca de cabos e componentes da rede elétrica. Para que os colaboradores possam executar os serviços garantindo sua integridade física, será necessário interromper temporariamente a energia para os clientes das áreas.

Veja os horários e quais serviços serão proporcionados à população:

LAGO SUL

Horário: 09h às 13h

Local: SHIS QI 05: Chácaras de 53 a 58 e 60.

Local: SHIS QI 25: Chácaras 01, de 03 a 06.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

LAGO SUL

Horário: 12h40 às 17h30

Local: SHIS QL 24: Conjunto 01.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

LAGO SUL

Horário: 14h às 17h

Local: SHIS QI 25: Chácaras 01, de 03 a 06.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

LAGO SUL

Horário: 14h às 17h30

Local: SHIS QI 05: Chácara 51.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

VICENTE PIRES

Horário: 08h40 às 16h30

Local: Vila São José: Chácaras 239, 246, 327, 330, 331, 334, 344, 347, 355, 369;

Local: Colônia Agrícola Samambaia: Chácaras 39, 102, 104, 105, 106, 344, 347, 369.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de cabos.

VICENTE PIRES

Horário: 08h40 às 15h

Local: Colônia Agrícola Vicente Pires: Chácara 230B.

Serviço: Obra de melhoria com remanejamento de rede elétrica.

GUARÁ

Horário: 08h40 às 13h30

Local: QE 52: Conjuntos C, D e E.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

PLANALTINA

Horário: 09h às 17h

Local: Colônia Agrícola São José: Chácaras de 01 a 27, de 30 a 60.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.