Ponte JK terá duas faixas interditadas para manutenção nesta quinta (9)

O fechamento é necessário para que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) faça reparos nas juntas de dilatação

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai interditar parcialmente, na tarde desta quinta-feira (9), duas faixas da Ponte JK no sentido Lago Sul – Plano Piloto.

O fechamento é necessário para que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) faça reparos nas juntas de dilatação da ponte e está programada para ser realiazada das 13h às 15h.

De acordo com a Novacap, a execução de uma obra de recuperação e reforço estrutural da Ponte JK é uma tarefa bastante ampla, devido à sua estrutura e geometria única no mundo.

Com essa ação nas juntas de dilatação, a companhia busca, no momento, soluções técnicas para realizar a obra da forma mais adequada possível e em etapas. O próximo passo é lançar a licitação para contratação da empresa que vai cuidar da recuperação estrutural do local.

*Com informações da Agência Brasília