Policiamento será reforçado para as provas do Concurso Nacional Unificado

No próximo domingo (05) será realizada a primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) em todo o país, nos turnos da manhã e da tarde. Após reuniões de alinhamento, com a participação de representantes de órgãos federais e locais, o Protocolo de Operações Integradas (POI) será colocado em prática na data.

O material foi elaborado para apoio da segurança pública do DF e inclui ações coordenadas, previstas para ocorrerem antes, durante e após a aplicação das provas. A elaboração do documento foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF).

“Estaremos prontos para atuar caso ocorra alguma situação inesperada, para que seja resolvida com mais celeridade, mas a expectativa é de que tudo ocorra com tranquilidade e segurança”, explica o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Durante todo o dia haverá, no Ciob [Centro Integrado de Operações de Brasília], representantes de diversos órgãos envolvidos na operação, para monitoramento dos locais de prova, facilitando, assim, a resolução de situações diversas como mobilidade, situações que demandem policiamento, quedas de energia, entre outros”, completa.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dará apoio no transporte das avaliações até os locais de prova e também no recolhimento. “Haverá, ainda, policiamento ostensivo feito por comandos especializados nas proximidades de todas as escolas, antes e após o horário de realização das provas”, reforça o comandante do Departamento Operacional da PMDF (DOP), coronel Wesley.

As equipes do Detran atuarão em conjunto com a PMDF nas proximidades dos locais de prova para controle de tráfego e fiscalização e ações para impedir o estacionamento irregular.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) prestará atendimento de urgência e emergência, quando demandado, em conjunto com o Samu. Todos os locais de prova terão apoio de brigadistas e de seguranças particulares.

As equipes de fiscalização do Detran farão controle de tráfego e fiscalização nos locais com mais de mil inscritos. Para isso, serão montadas equipes de patrulhamentos compostas sempre por mais de uma viatura. O Detran fará, ainda, ações para impedir o estacionamento irregular.

