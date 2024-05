Brasília recebe torneio de MMA Jungle Fight 126

O maior evento de MMA da América Latina está prestes a marcar presença em Brasília. No próximo dia 25, às 19h, o Ginásio Nilson Nelson será palco do Jungle Fight 126, que conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF).

Na disputa pelo cinturão 57 kg, a luta será marcada pelo duelo entre Elora Dana (AM) e Brena Cardoso (RJ). No masculino, o brasiliense João Pedro Villa entra no ringue com Ronaldo Freestyle (RJ) pela unificação do cinturão 61 kg.



No último Jungle Fight realizado em São Paulo, cerca de oito mil acompanharam a vitória de Arcângelo Anjo na disputa com Marcelo Medeiros, no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. “Tenho certeza que este evento no Distrito Federal vai ser um grande sucesso, como foi em São Paulo”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer