Transporte coletivo do DF terá reforço para o Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado (CNU), que será realizado neste domingo (5), terá a participação de aproximadamente 220 mil inscritos no Distrito Federal. Para garantir o deslocamento, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) determinou o reforço nas viagens de ônibus da capital.

Os coletivos extras deverão começar a circular às 6h da manhã de domingo, ou seja, 2h30 antes do horário previsto para fechamento dos portões, marcado para as 8h30.

As provas serão realizadas em dois turnos, de manhã e à tarde, com intervalo previsto entre as 13h e as 14h. Com isso, a Semob-DF determinou que as operadoras reforcem as linhas de ônibus para garantir o deslocamento dos candidatos inscritos tanto no momento da chegada quanto na hora da saída do concurso. O encerramento das provas está previsto para as 18h.

A lista de locais de aplicação das provas do CNU foi encaminhada para todas as operadoras – as linhas que passam pelos locais de provas deverão ter atenção especial no reforço de viagens.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF)