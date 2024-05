Parcelamentos de débitos da Caesb serão emitidos em contas separadas

A partir deste mês, a Caesb passa a emitir a conta de consumo mensal separada da cobrança de eventuais parcelamentos que o usuário possa ter feito. Isso significa que o leiturista – profissional que efetua a leitura dos valores nos hidrômetros dos imóveis – fará a entrega de duas contas, no caso de parcelamentos como o Caesb Negocia, programas de negociações anteriores ou parcelamento de contas.

A medida visa garantir o respeito aos direitos dos usuários no fornecimento dos serviços de água e esgoto. Com a emissão das contas de água separadas dos débitos parcelados, a Caesb cumpre o objetivo de assegurar a transparência a seus usuários, ressalta o presidente da companhia, Luís Antônio Reis.

“A Caesb se pauta pelo respeito ao usuário e pela busca por apresentar soluções para que todos aqueles possam ter seu fornecimento de água retomado”, afirma o gestor. “O usuário deverá ficar atento e efetuar o pagamento de ambas as contas para manter-se em dia. No momento, oferecemos o Caesb Negocia, com parcelamento em condições especiais para os beneficiários do Tarifa Social.”



O diretor financeiro e comercial da Caesb, Sérgio Antunes Lemos, orienta: “Os usuários podem utilizar diversas opções para o pagamento das contas de água e dos parcelamentos – via Pix, por meio de débito automático, autoatendimento, internet banking, correspondentes bancários ou guichês de instituições bancárias credenciadas e de agências lotéricas”.

Caso seja necessário, o usuário pode solicitar a segunda via da conta de consumo habitual ou dos parcelamentos pelo app Autoatendimento da Caesb, Portal de Serviços, WhatsApp (61) 3029-8428, Central de Atendimento 115, escritórios regionais e postos Na Hora.

*Com informações da Caesb